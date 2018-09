Brand mit zwei Toten: Angeklagter schweigt zum Prozessbeginn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau/Plauen (dpa/sn) - Kein Wort zu Prozessbeginn: Nach einem Feuer mit zwei Toten in Plauen hat sich der mutmaßliche Brandstifter am Mittwoch vor dem Landgericht Zwickau nicht zu den Vorwürfen geäußert. Laut Staatsanwaltschaft soll der 27-Jährige am 5. Februar in einer Dachgeschosswohnung mit einem Feuerzeug vorsätzlich ein Stück Stoff entzündet haben. Dann habe er gewartet, bis die Flammen einen halben Meter hoch schlugen, und das Haus verlassen.

Bei dem sich rasch ausbreitenden Brand starben eine 22-Jährige und ein 25-Jähriger an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Ein weiterer Mann erlitt schwere Verbrennungen, eine Frau wurde leicht verletzt. Die Anklage lautet auf Mord, versuchten Mord und Brandstiftung mit Todesfolge.

Gegenüber der Polizei hatte der arbeitslose Mann aus Dresden drei Tage nach dem Brand ein Geständnis abgelegt. Hintergrund des Geschehens, das sich im Drogenmilieu abspielte, ist vermutlich ein Streit um einen Hund. Bis Oktober sind sieben weitere Prozesstage geplant.