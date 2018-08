Angriff auf obdachlose Frau: Polizei sucht Zeugen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Eine obdachlose Frau ist in Zwickau im Schlaf attackiert worden. Ein Unbekannter habe der 42-Jährigen am Sonntagmorgen ins Gesicht getreten, teilte die Polizei am Montag mit. Die wohnungslose Frau habe dadurch leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können. In Berlin hatten zuletzt mehrfach Attacken auf Obdachlose Entsetzen ausgelöst. So waren ein 47-Jähriger und ein 62-Jähriger im Juli am S-Bahnhof Schöneweide angezündet und lebensgefährlich verletzt worden.