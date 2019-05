17-Jähriger nach Tankstellenüberfall festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa/sn) - Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Zwickau Ende März hat die Polizei einen 17-Jährigen festgenommen. Der mutmaßliche Täter sei am 10. Mai gestellt worden, wie die Polizeidirektion Zwickau am Dienstag mitteilte. Er sitze nun wie sein mutmaßlicher Komplize in Untersuchungshaft. Der 20-Jährige war bereits am 4. April festgenommen worden.

Den beiden Männern wird vorgeworfen, am 29. März den Angestellten einer Tankstelle mit einer Waffe bedroht und eine unbekannte Geldmenge erbeutet zu haben. Auch für einen Raubüberfall auf den Angestellten einer Spielothek Ende April könnte das Duo verantwortlich sein, so die Polizei. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Polizei auch hier nicht bekannt geben, wie hoch die erbeutete Summe war.

Neben dem 17-Jährigen wurde am 10. Mai außerdem ein 22-Jähriger festgenommen, der die beiden Täter bei dem Überfall auf den Spielothekangestellten unterstützt haben soll.