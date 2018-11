Gesuchter begrüßt Polizei mit Drogenutensilien in der Hand

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zweibrücken (dpa/lrs) - Horch, was kommt von draußen rein - dieses bekannte Lied hätte ein Mann aus Zweibrücken wohl besser mal beherzigt. Der per Haftbefehl gesuchte 29-Jährige öffnete arglos mit Drogenutensilien in der Hand am Freitagmorgen seine Haustür, berichtete die Polizei am Samstag. Davor standen zwei Beamte, die ihn dann gleich wegen eines weiteren Deliktes - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz - zur Rechenschaft ziehen konnten. Zudem musste er 150 Euro zur Abwendung seiner Verhaftung bezahlen.