Weitere Ermittlungen um Pulverbrief von Zislow

Zislow (dpa/mv) - Nach dem Brief mit einem verdächtigen Pulver an den Bürgermeister von Zislow hat die Kriminalpolizei etwa 20 Bürger vernommen. Es seien am Mittwoch jeweils DNA-Proben und von jedem auch eine Schriftprobe gesichert worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Man erhoffe sich, dadurch Hinweise auf den Absender zu finden. Der parteilose Bürgermeister Uwe Albrecht hatte Anfang Februar einen mit "Anthrax" beschrifteten Brief mit einem verdächtigen weißen Pulver bekommen. Untersuchungen im Labor hätten gezeigt, dass das Pulver harmlos war.