Taucher-Suche im Fall Maria erfolglos

Zinnowitz (dpa/mv) - Taucher sind auf der Suche nach Beweismitteln im Fall der getöteten Maria erfolglos geblieben. Die sieben Polizeitaucher konnten am Donnerstag in der Ostsee vor Zinnowitz nichts finden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Es seien auch keine weiteren Tauchgänge geplant, weil die Suche wegen starker Versandung und den Strömungsverhältnissen nicht erfolgversprechend sei, sagte sie. Grund für den Einsatz an der Zinnowitzer Seebrücke waren laut Polizei Hinweise, dass dort die Tatwaffe oder andere Beweismittel ins Meer geworfen worden sein könnten.

Rund vier Wochen nach dem Mord an der 18-jährigen Maria auf Usedom hatten die Ermittler in der vergangenen Woche zwei 19 und 21 Jahre alte Männer festgenommen. Sie sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft und beschuldigen sich früheren Angaben zufolge gegenseitig.