Nach Tod von 18-Jähriger: Ermittlungen noch ohne heiße Spur

Zinnowitz (dpa/mv) - Knapp eine Woche nach dem gewaltsamen Tod der 18-jährigen Maria in Zinnowitz auf Usedom sucht die Polizei weiter nach Hinweisen auf mögliche Tatverdächtige. Die Ermittlungen haben auch über das Wochenende hinweg bisher keine heiße Spur ergeben, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg sagte. Es werden weiter Hinweise aus dem Umfeld des Opfer geprüft. Auch die Tatwaffe und andere für den Fall wichtige Gegenstände wie Kleidung mit Blutflecken würden noch gesucht. Eine Bekannte hatte die 18-Jährige am Abend des 19. März tot in deren Wohnung gefunden.

Die Tote wies Stichverletzungen auf. Sie stammte aus Stralsund und lebte alleine in der Zinnowitzer Wohnung. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft seien in der Wohnung auch Spuren Anderer gefunden worden, wie Fingerabdrücke, Haare und Hautpartikel. Nähere Angaben - auch zu einem möglichen Motiv - machten die Ermittler aus persönlichkeitsrechtlichen und ermittlungstaktischen Gründen nicht.