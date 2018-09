Hausbesitzer geht zum Fest und Einbrecher stehlen Gaszähler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zinnowitz (dpa/mv) - Eine böse Überraschung haben Einbrecher einem Hausbesitzer in Zinnowitz (Kreis Vorpommern-Greifswald) bereitet. Sie stahlen am Samstagabend den Gaszähler aus dem Wohnhaus, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Neubrandenburg mitteilte. Die Täter seien vermutlich technisch versiert und hätten den Gashaupthahn vorher geschlossen, denn es trat glücklicherweise kein Gas aus. Der 52-jährige Hausbesitzer gab an, abends nur für 90 Minuten zu einem Fest in Zinnowitz gewesen zu sein. Danach sei alles zerwühlt und der Gaszähler als einziges weg gewesen.

Nun müsse die Heizung vorerst kalt bleiben. "Das scheint etwas rätselhaft, sowas hatten wir noch nicht" erklärte der Polizeisprecher. Gaszähler und Heizungsteile wurden sonst eher selten bei rohbaufertigen und noch unbewohnten Häusern gestohlen.