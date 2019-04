Fall der getöteten Maria gibt Rätsel auf: Kaum Hinweise

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zinnowitz (dpa/mv) - Gut zwei Wochen nach der Tötung der 18-jährigen Maria in Zinnowitz auf Usedom hat die Polizei weiter keine heiße Spur. Auch mit neuen Fotos der Getöteten, die am Montag veröffentlicht wurden, gab es keine neuen Ermittlungsansätze, wie Martin Cloppenburg als Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund am Mittwoch sagte. Die Ermittler wollen die letzten Stunden vor dem Tod der 18-Jährigen genauer rekonstruieren. Eine Bekannte hatte Maria am 19. März tot in deren Wohnung gefunden. Sie hatte Stichverletzungen.

Unklar sei noch, was Maria am 18. März und in der Nacht zum 19. März getan hatte, sagte Cloppenburg. Auch eine Tatwaffe fehle noch. Insgesamt gebe der Fall den Ermittlern viele Rätsel auf. Auch die Zinnowitzer sind erschüttert und können sich so eine Bluttat nicht erklären, sagte Bürgermeister Peter Usemann.