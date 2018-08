Mann soll Postboten mit Holzlatte attackiert haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ziegenrück (dpa/th) - Weil er einen Postboten mit einer Holzlatte angegriffen haben soll, ermittelt die Polizei im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gegen einen 61-jährigen. Wie das Opfer des Angriffs aussagte, fuhr der 63-jährige Postbote am Freitag bereits mit seinem Moped in eine derzeit gesperrte Straße in Ziegenrück. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch hat der Angreifer den Postboten zuerst beschimpft und dann mit der Latte auf den Kopf geschlagen. Da der Bote aber einen Helm trug, wurde der Schlag auf seine Schulter abgelenkt - leichte Verletzungen waren die Folge. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls sowie nach Betroffenen, die eventuell selbst von dem Mann angegriffen oder genötigt wurden.