1400 statt 600 Euro für Entfernung von Wespennest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zella-Mehlis (dpa/th) - 1400 statt der angekündigten 400 bis 600 Euro für die Beseitigung eines Wespennests hat ein Unternehmen von einer Frau in Zella-Mehlis verlangt. Nun ermittelt die Polizei gegen die Essener Firma wegen Betrugs, wie eine Behördensprecherin am Mittwoch sagte. Die 58-Jährige, die allergisch auf Wespenstiche reagiert, hatte das Kammerjäger-Unternehmen über eine Hotline beauftragt.

Nach getaner Arbeit fiel die Rechnung des Dienstleisters am Montag allerdings nach Polizeiangaben dann mehr als doppelt so hoch aus wie zuvor vereinbart. Die Frau habe 1000 Euro in bar gezahlt und habe den restlichen Betrag überweisen wollen. Dann sei sie aber stutzig geworden und habe die Polizei eingeschaltet, erklärte die Sprecherin.

Verbraucherschützer warnen immer wieder vor überteuerten Fachdiensten für Schädlingsbekämpfung oder auch Schlüsseldiensten. Kunden werden von den Verbraucherschützern etwa angehalten, nie größere Beträge direkt in bar zu zahlen und tendenziell eher nach Anbietern in der näheren Umgebung zu suchen.