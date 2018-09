Einbrecher verlieren Diebesgut auf der Flucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zeitz (dpa/sa) - Einbrecher haben in Zeitz (Burgenlandkreis) ihr Diebesgut auf der Flucht verloren. Die zwei Männer seien in der Nacht zum Samstag durch ein offenes Fenster in ein Wohnhaus eingestiegen, teilte die Polizei mit. Sie stahlen eine Geldbörse, wurden dabei allerdings von den Bewohnern des Hauses bemerkt. Auf der Flucht verloren sie ihr Diebesgut. Die Täter konnten unerkannt entkommen.