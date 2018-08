Diebe klauen 25 Meter Dachrinne von Schloss Bobersen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zeithain (dpa/sn) - Unbekannte haben auf Schloss Bobersen in Zeithain 25 Meter Dachrinne abmontiert und gestohlen. Der Schaden liege bei rund 2000 Euro, teilte die Polizei Dresden am Mittwoch mit. Ende Juli sei die Dachrinne noch da gewesen, Mitte August habe sie dann gefehlt, sagte ein Polizeisprecher weiter. Schloss Bobersen in Zeithain stand über viele Jahre leer, wird nun aber saniert.