Ex-Polizist betreibt illegales Waffenlager in Brandenburg

Neuruppin (dpa/bb) - Die Polizei hat in der Wohnung eines ehemaligen Kollegen in Zehdenick (Landkreis Oberhavel) zahlreiche nicht angemeldete Waffen, Waffenteile, Munition und verbotene Gegenstände gefunden. Der 59-jährige Mann habe zwar eine Waffenbesitzkarte, seine Sammlung sei aber nicht vollständig angemeldet, sagte eine Polizeisprecherin. Der ehemalige Polizist wurde festgenommen, über einen Haftantrag muss noch entschieden werden.

Die Polizei war nach dem Fund einer verbotenen Kriegswaffe auf den Mann gestoßen. Am vergangenen Samstag war ein 28-Jähriger mit einem Sturmgewehr in der Tasche in der Neuruppiner Innenstadt unterwegs. Nach derzeitigen Ermittlungsstand soll der Festgenommene der ehemalige Besitzer der beschlagnahmten Zastava M70, die einer Kalaschnikow ähnelt, gewesen sein. Der Besitz eines solchen Sturmgewehrs ist ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.