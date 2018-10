Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kühren (dpa/sn) - Ein Mann ist in Wurzen-Kühren (Landkreis Leipzig) von Unbekannten krankenhausreif geschlagen worden. Details und Hintergründe der Tat am Dienstagabend seien aber noch unklar, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" (online) berichtet. Demnach erlitt der Mann schwere Kopfverletzungen. Mehrere Personen hätten ihm in einem Hinterhaus aufgelauert.