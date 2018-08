Mann zieht Spur der Verwüstung durch Wurzbach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wurzbach (dpa/th) - Randalierend hat ein Mann eine Spur der Verwüstung durch Wurzbach (Saale-Orla-Kreis) gezogen. Zeugen hätten beobachtet, wie der Mann am Dienstag mit einem Hammer zahlreiche Scheiben eines Hauses einschlug, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Außerdem beschädigte er dort die Klingelanlage, zerschlug dann an einem Transporter die Scheiben und demolierte die Motorhaube. Insgesamt wurde der Schaden auf rund 10 000 Euro geschätzt. Da die Zeugen den Mann und sein Auto beschreiben konnten, ermittelte die Polizei einen 61-Jährigen als mutmaßlichen Täter. Warum es zu dem Ausbruch kam, ist bislang nicht bekannt.