Wuppertal: Suche mit Bagger und Leichenspürhund unterbrochen

Wuppertal (dpa/lnw) - Die Polizei hat die Suche nach vermissten Kindern in Wuppertal unterbrochen. Die Aktion werde aber fortgesetzt, kündigte ein Polizeisprecher am Freitag an. Mit Baggern - begleitet von einem Leichenspürhund - hat die Polizei begonnen, den Garten eines 83-Jährigen umzugraben. Neben einer großen Menge an Kinderpornografie waren bei ihm in einem Safe Zeitungsartikel über vermisste Kinder entdeckt worden. Die Polizei startete daraufhin eine aufwendige Suchaktion.

"Wir haben bislang keine Beweise, dass der Mann etwas mit dem Verschwinden der Kinder zu tun hat", betonte Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert am Freitag in Wuppertal. Der Verdächtige bestreite dies auch, während er den Besitz der Kinderpornografie eingeräumt habe.