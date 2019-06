Tödliche Schüsse in Wuppertal offenbar aufgeklärt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wuppertal (dpa/lnw) - Der tödliche Anschlag auf einen 36-jährigen Mann vor gut einem Monat in Wuppertal ist anscheinend aufgeklärt. Spezialkräfte hätten am vergangenen Freitag einen Verdächtigen festgenommen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Gegen den 33-Jährigen sei inzwischen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen worden.

Zudem seien mehrere Objekte in Wuppertal, darunter eine Gaststätte, durchsucht worden. Zum Hintergrund der Tat und dem Motiv hielten sich die Ermittler weiter bedeckt. Man suche nach wie vor nach Zeugen.

Der Albaner war, vermutlich am Steuer eines Wagens sitzend, von mehreren Schüssen getroffen worden. Neun Tage später erlag er seinen Verletzungen. Entdeckt wurde der Mann auf der Fahrbahn liegend. Neben ihm stand ein leerer Wagen. Möglicherweise hatte das Opfer noch versucht, in Deckung zu gehen.

Auf dem Bürgersteig wurde in unmittelbarer Nähe eine Pistole sichergestellt. Inzwischen sei klar, dass es sich nicht um die Tatwaffe handelte, sagte Staatsanwalt Hauke Pahre. Vielleicht habe die Waffe dem Opfer gehört. Zum genauen Ablauf der Tat schwiegen die Ermittler weiter. Das Opfer sei für die Polizei kein Unbekannter, hatte es geheißen.