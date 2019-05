Mann in Kleingartenanlage getötet: Polizei sucht Zeugen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wuppertal (dpa/lnw) - In Wuppertal ist am späten Dienstagabend an einer Kleingartenanlage die Leiche eines 58-jährigen Mannes entdeckt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann getötet wurde und sucht nach einem jungen Mann mit schwarzer Kappe.

Laut Staatsanwaltschaft hatten Zeugen den schwer verletzten Mann gegen 23 Uhr an einem Weg zu einer Kleingartenanlage entdeckt. Der Notarzt habe erfolglos versucht, den 58-Jährigen zu reanimieren. Er erlag seinen schweren Verletzungen. Wie genau die aussahen, wollten die Ermittler zunächst nicht sagen. Eine Obduktion wurde angeordnet. Laut Polizei befand sich das Opfer unmittelbar vor der Tat "in Begleitung einer unbekannten männlichen Person." Der Mann sei laut Zeugen 28 bis 35 Jahre alt und circa 180 bis 185 Zentimeter groß gewesen. Er habe eine schwarze Kappe und eine helle Jacke mit "Nike"-Logo und Aufschrift auf dem Rücken getragen. Eine Mordkommission ermittelt.