82-Jähriger tot aufgefunden: Polizei vermutet Tötung

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein 82 Jahre alter Mann ist am Freitagabend in seinem Haus in Wuppertal tot aufgefunden worden. Dass Teile des Hauses offenbar durchsucht wurden, deute darauf hin, dass er getötet wurde, teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit. Die 77-jährige Ehefrau hatte ihren Mann demnach leblos am Boden liegend gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Seniors feststellen. Eine Mordkommission ermittelt nun. Mehr Klarheit soll in den nächsten Tagen eine Obduktion der Leiche bringen.