47-Jähriger in Wuppertal erstochen: Haftbefehl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein 47-jähriger Mann ist in Wuppertal in der Wohnung eines Bekannten erstochen worden. Nach ersten Erkenntnissen geriet das Opfer in der Nacht zum Freitag mit dem 60-jährigen Wohnungsinhaber in Streit, der schließlich zum Messer griff, wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichteten.

Der 60-Jährige sei in seiner Wohnung von der Polizei festgenommen worden. Er habe keinen Widerstand geleistet. Ein Haftrichter habe ihn wegen Totschlagsverdachts in Untersuchungshaft geschickt. Die Polizei hatte noch in der Nacht eine Mordkommission eingerichtet.