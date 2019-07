Nachbarn in den Rücken geschossen: Plädoyers erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Würzburg (dpa/lby) - Im Prozess um einen mutmaßlichen Mordversuch auf einem Feuerwehrfest werden heute vor dem Landgericht Würzburg die Plädoyers gesprochen. Der angeklagte 70 Jahre alte Landwirt soll einem Nachbarn im Juni 2018 auf einem Fest in Giebelstadt (Landkreis Würzburg) in den Rücken geschossen haben; das Opfer ist seither querschnittsgelähmt. Der Landwirt lag offenbar seit Jahren im Streit mit der Nachbarsfamilie. Das Urteil gegen den deutschen Staatsangehörigen ist für den 1. August angesetzt, könnte aber schon am Freitag gesprochen werden.