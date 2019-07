Mann springt im Rausch gegen Fenster und verletzt Polizistin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Würzburg (dpa/lby) - Im Drogenrausch hat ein junger Mann in Würzburg versucht, durch ein geschlossenes Fenster zu springen. Der 21-jährige habe es zwar nicht geschafft, mit dem Sprung draußen zu landen, habe aber durch das zerberstende Fenster etliche Schnittwunden erlitten, teilte die Polizei am Montag mit. Rettungskräfte hätten den stark blutenden Mann am Samstag zunächst nicht unter Kontrolle bringen können. Eine Polizistin habe er durch einen Kniestoß so stark im Gesicht verletzt, dass sie länger in Behandlung sein werde. In der Wohnung des 21-Jährigen entdeckten die Beamten zwei Kilogramm Betäubungsmittel, darunter halluzinogene Pilze.