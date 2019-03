Logopäde im Würzburger Kinderporno-Fall in Untersuchungshaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Würzburg (dpa/lby) - Im Würzburger Kinderporno-Fall ist gegen den Hauptverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Der Logopäde sitze in Untersuchungshaft, teilte die Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg am Freitag auf Anfrage mit. Der 37-Jährige steht im Verdacht, pornografische Bilder und Videos mit kleinen Buben im sogenannten Darknet verbreitet haben, einem abgeschirmtem Bereich des Internets. Der Logopäde hatte in verschiedenen Einrichtungen mit Kindern zu tun. Wer genau die Opfer waren, ist noch unklar. Ein zweiter Verdächtiger war am Donnerstag wieder auf freien Fuß gesetzt worden.