Würzburg (dpa/lby) - Wegen des Verdachts der Herstellung und der Verbreitung von Kinderpornografie haben Ermittler in Würzburg zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Ob die beiden dem Haftrichter vorgeführt werden, war nach Polizeiangaben vom Donnerstag zunächst unklar. Am Mittwoch hatten Polizisten - darunter auch Spezialeinsatzkräfte - mehrere Objekte in der unterfränkischen Stadt durchsucht, darunter war auch eine Kindertagesstätte.