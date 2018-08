Schlüssel steckte: Einbrecher klaut Handtasche aus Wohnung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Worms (dpa/lrs) - Weil der Eigentümer den Schlüssel stecken gelassen hatte, konnte ein Mann am Montagabend eine Handtasche aus der Wohnung in Worms stehlen. Darin befanden sich ein Portemonnaie und Ausweisdokumente, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die 21-jährige Bewohnerin war den Ermittlungen zufolge zuhause, als der Mann die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus betrat. "Sie hat einen Schlüssel gehört und dachte, ihr Mann komme nach Hause", sagte die Sprecherin. Stattdessen sei sie auf den Einbrecher getroffen, der prompt die Flucht ergriffen habe. Wie viel Geld sich in dem Geldbeutel befand, blieb unklar.