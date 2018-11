Direkt aus dem dpa-Newskanal

Worms (dpa/lrs) - Diebe haben in Worms 600 Liter Dieselkraftstoff aus zwei Baufahrzeugen abgezapft. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch schlugen die Täter in der Nacht zum Dienstag auf einer Baustelle im Ortsteil Rheindürkheim zu. Um an den Treibstoff zu gelangen, wurden die Tankdeckel der Fahrzeuge aufgebrochen. Dabei hatte es sich um einen Bagger und eine Walze gehandelt. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen.