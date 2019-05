Zwei Brände an zwei Tagen in Schule: Brandstifter vermutet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolmirstedt (dpa/sa) - In einer Gemeinschaftsschule in Wolmirstedt in der Börde hat es zum zweiten Mal binnen zwei Tagen auf einer Schultoilette gebrannt. Die Polizei geht in beiden Fällen davon aus, dass die Brände absichtlich gelegt wurden. Das zweite Feuer wurde am Mittwochnachmittag auf einer Schultoilette in der 2. Etage entdeckt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Mitarbeiter der Schule konnten den Brand selbst löschen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Bereits am Montagmorgen hatte es auf einer Toilette der gleichen Schule gebrannt und starke Rauchwolken ausgelöst. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Sachschaden soll bei mehreren zehntausend Euro liegen.