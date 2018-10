Unbekannte überfallen Tankstelle in Wolfsburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Mit erhobener Waffe haben Unbekannte eine Tankstelle in Wolfsburg überfallen. Der Polizei zufolge hatten zwei Männer am späten Sonntagabend die Tankstelle betreten, während eine Mitarbeiterin gerade den Boden wischte. Sie näherten sich der Frau und forderten sie zur Herausgabe von Bargeld auf. Das Geld hätten die Täter sich dann in eine Tasche packen lassen, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Daraufhin flüchteten die Männer. Zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.