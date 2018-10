Mann pinkelt im Gebüsch und wird zusammengeschlagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Weil er zum Pinkeln kurz in einem Gebüsch verschwand, soll ein 43-Jähriger von zwei Männern in Wolfsburg geschlagen und getreten worden sein. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte das Opfer am späten Freitagabend die Polizei gerufen. Der Mann sagte, dass er nach dem Gang ins Gebüsch von drei Männern zur Rede gestellt worden sei. Ein Mann habe ihn dann unvermittelt niedergeschlagen, ein anderer ihm mehrfach gegen den Kopf getreten. Das Geschehen wurde von Zeugen beobachtet. Das Opfer erlitt laut Polizei sichtbare Verletzungen, lehnte aber einen Rettungswagen ab.

Viele Menschen ärgern sich über sogenannte Wildpinkler, auch in Oldenburg war es im Frühjahr zu einer Eskalation gekommen. Seit Donnerstag muss sich ein 30-Jähriger wegen versuchten Totschlags vor dem Oldenburger Landgericht verantworten, weil er einem 17-Jährigen, der an einer Hecke urinierte, ein Messer in den Rücken gerammt haben soll.