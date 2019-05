Junger Mann greift Friseur an und verletzt ihn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Ein 21-Jähriger hat am Dienstag einen Friseur in Wolfsburg mit einem Gegenstand angegriffen und verletzt. Die beiden Männer hatten sich zuvor gestritten, wie die Polizei mitteilte. Der 49-jährige Saloninhaber, seine beiden Angestellten und ein Kunde konnten kurz darauf aus dem Laden flüchten und die Tür verriegeln. Der Besitzer wurde in ein Klinikum gebracht. Der Täter randalierte im Salon und beschädigte die Scheiben, bevor er über das Untergeschoss floh. Der Grund für den Streit zwischen den beiden Männern war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 21-Jährigen.