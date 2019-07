Bundespolizei geht gegen Scheinehen vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Mit mehr als 500 Beamten ist die Bundespolizei in vier Bundesländern am Mittwochmorgen gegen bandenmäßige Scheinehen vorgegangen. Wie ein Sprecher sagte, werden in Sachsen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Bayern mehr als 30 Objekte durchsucht. Es handele sich um rund 60 Verdächtige. Schwerpunkt der Aktion ist der Raum Leipzig. Bei den Ermittlungen geht es den Angaben zufolge um die Vermittlung und Organisation von Scheinehen mit europäischen Frauen. Zunächst hatte der MDR über den Einsatz berichtet.