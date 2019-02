Geldautomat gesprengt: fünfter Fall in diesem Jahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wörth am Rhein (dpa/lrs) - Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Wörth am Rhein (Kreis Germersheim) gesprengt. Es war laut Landeskriminalamt (LKA) bereits die fünfte Automatensprengung in diesem Jahr. Im aktuellen Fall stand das Gerät in einem Einkaufszentrum. Beim Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits verschwunden. Wie hoch der Schaden ist, den sie hinterließen, ist laut LKA noch nicht ermittelt. Auch weitere Details waren zunächst unklar.

Im vergangenen Jahr registrierten die Ermittler landesweit insgesamt 26 Geldautomatensprengungen. Zumeist werden professionell vorgehende Gruppen aus dem Ausland hinter solchen Taten vermutet.