Tankstellendiebe dank Zeuginnen auf frischer Tat gefasst

Wöllstadt (dpa/lhe) - Mit Hilfe von zwei aufmerksamen Zeuginnen hat die Polizei in der Wetterau zwei Tankstellendiebe auf frischer Tat gefasst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die beiden Frauen am Dienstagabend beobachtet, wie ein maskierter Mann vor der Tankstelle in Nieder-Wöllstadt (Wetteraukreis) stand und ein weiterer versuchte, die Kasse im Verkaufsraum zu öffnen. Über den Notruf informierten sie die Beamten. Die beiden 19 und 23 Jahre alten Männer hatten derweil eine Mitarbeiterin der Tankstelle mit einer Waffe bedroht und sie im Büro eingesperrt. Die Beamten konnten die Männer noch in der Tankstelle festnehmen. Ihnen wird schwerer Raub vorgeworfen. Sie sollten am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Mitarbeiterin der Tankstelle blieb laut Polizei unverletzt.