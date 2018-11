Gedenken an getöteten Rentner in Wittenburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittenburg (dpa/mv) - Nach dem Mord an einem 85-jährigen Rentner in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben die Stadt sowie die evangelische und die katholische Kirchengemeinde zum Gedenken eingeladen. In der Bartholomäuskirche soll am Freitagabend ein Gebet mit Kerzen stattfinden. Ein besonderes Licht soll im Gedenken an das Mordopfer entzündet werden. Der alte Mann war eine Woche zuvor in seinem Bett vermutlich von einem abgelehnten Asylbewerber aus Afghanistan umgebracht worden. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Parallel zu der Veranstaltung in der Kirche hat eine Person aus dem AfD-Umfeld eine Mahnwache in der Kleinstadt angemeldet - wie schon am Montag und Mittwoch dieser Woche.