Kleintransporter verliert Gasflaschen: Diebesgut?

Wilsdruff/Dresden (dpa/sn) - Bei den am Dienstag bei einem Autounfall sichergestellten Gasflaschen handelt es sich möglicherweise um Diebesgut. Sie waren bei einem Unfall auf der Autobahn A4 (Erfurt-Dresden) in der Nähe von Wilsdruff aus einem Kleintransporter gefallen, wie die Polizei am Mittwoch in Dresden mitteilte. Ein Teil der 90 mit einem Kältemittel befüllten Flaschen könnte demnach aus einem Diebstahl in Dresden stammen. Unbekannte sind dort in eine Firma eingebrochen und stahlen 18 Druckflaschen mit Kühlmittel im Gesamtwert von 9000 Euro. Der Diebstahl fiel am Dienstagnachmittag auf. Nun prüfe die Polizei, ob das Diebesgut unter der Ladung des Transporters befindet.