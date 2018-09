Mit Messern aufeinander los gegangenen: Vier Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wilhelmshaven (dpa/lni) - Vier Männer im Alter von 22 bis 38 Jahren sind in Wilhelmshaven aus bislang unbekanntem Grund mit Messern und einer Bierflasche aufeinander losgegangen. Alle wurden bei der Auseinandersetzung in der Nacht zum Sonntag verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 38-Jähriger und ein 32 Jahre alter Mann mussten wegen Kopfverletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Es bestehe aber keine Lebensgefahr. Es laufen zwei Ermittlungsverfahren wegen wechselseitig begangenen versuchten Totschlags. Alle Beteiligten des Streits waren den Angaben zufolge alkoholisiert.