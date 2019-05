Zahl der Sprengungen von Geldautomaten auf hohem Niveau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen haben Kriminelle in den ersten fünf Monaten des Jahres versucht, insgesamt 19 Geldautomaten zu sprengen. Nach Angaben des Landeskriminalamts (LKA), waren die Täter - Stichtag 7. Mai - insgesamt 12 mal erfolgreich. Sieben mal gingen sie leer aus.

Im Jahr 2018 gab es insgesamt 31 Sprengversuche, um an Bargeld zu gelangen. Dabei wurden 19 Geldautomaten erfolgreich gesprengt. Damit bleibt die Zahl solcher Taten auf einem hohen Niveau, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt sagte. Entsprechende Sprengungen der vergangenen Tage - in Fulda und Friedberg - waren noch nicht in der Statistik aufgeführt.

Die Verluste bewegten sich in Millionenhöhe, hieß es vom LKA. In den vergangenen Jahren gingen die Behörden davon aus, dass zumeist Banden am Werk waren, die häufig aus dem Ausland stammen. Dies habe sich relativiert, hieß es bei der Generalstaatsanwaltschaft. "Wir gehen davon aus, dass es mittlerweile auch zunehmend Nachahmer aus dem Inland gibt", sagte der Sprecher. Das notwendige Wissen für solche Sprengungen werde auch über das Internet verbreitet. Täter leiten oft Gas oder ein Gasgemisch ein und bringen es zur Explosion.

Die Sprengungen richten teilweise größere Schäden an als der Diebstahl des Geldes. Das zeige, wie groß die Risiken solcher explosiven Beutezüge sind. "Es besteht die Gefahr, dass unbeteiligte Menschen, aber auch die Täter selbst durch die Sprengungen verletzt werden", sagte der Behördensprecher. Auch steige bei den Sprengungen das Brandrisiko für Bankgebäude und Nachbarhäuser.