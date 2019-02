Schüsse nahe Militärflugplatz lösen Polizeieinsatz aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei Männer haben in der Nähe eines US-Militärflugplatzes in Wiesbaden eine Schreckschusswaffe abgefeuert und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die 20 und 26 Jahre alten Handwerker aus Thüringen hätten am Sonntagabend mit einer Pistole aus ihrem fahrenden Transporter heraus in Richtung des Flugplatzes in die Luft geschossen, teilte die Polizei mit. Etwa 20 Minuten später nahmen Beamte die geständigen Männer nur wenige Kilometer entfernt fest.

"Ihnen war die Tragweite des Handelns nicht bewusst", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Es sei den beiden wohl nicht klar gewesen, dass sie sich in der Nähe eines US-Militär-Geländes befanden. Die Tat könne man im weitesten Sinne unter jugendlichem Leichtsinn verbuchen, sagte der Sprecher.

Ein Anwohner hatte sich bei der Polizei gemeldet und von mehreren Schüssen berichtet. Daraufhin seien starke Polizeikräfte ausgerückt, darunter die Bereitschaftspolizei und ein Hubschrauber, sagte der Sprecher. Die Berufsfeuerwehr habe mit Scheinwerfern bei der Suche nach den Hülsen geholfen, von denen eine am Fahrbahnrand der Landesstraße 3028 gefunden worden sei.

Die Schreckschusspistole fanden die Polizisten in dem Transporter. Die beiden Männer wurden in einem Zimmer gefasst, das sie in einem Gewerbegebiet gemietet hatten.