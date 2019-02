Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit Schüssen aus einer Schreckschusswaffe haben zwei Männer nahe dem US-Militärflugplatz Wiesbaden-Erbenheim einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die 20 und 26 Jahre alten Männer feuerten am Sonntagabend aus einem fahrenden Transporter in Richtung des Flugplatzes, wie die Polizei mitteilte. Etwa 20 Minuten später nahmen die Beamten in einem Zimmer in einem Gewerbegebiet die mutmaßlichen Täter fest. Warum die Männer in die Luft schossen, war noch unklar.