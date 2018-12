Rechtes Netzwerk: Landeskriminalamt eingeschaltet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei den Ermittlungen gegen ein rechtsradikales Netzwerk in der Frankfurter Polizei ist nun auch das hessische Landeskriminalamt (LKA) eingeschaltet. Eine Arbeitsgruppe werde sich von dieser Woche an mit dem Fall beschäftigen, sagte LKA-Sprecher Christoph Schulte. Das Team bestehe aus "erfahrenen Ermittlern" und nehme an diesem Montag die Arbeit auf. Zuerst hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über die Beteiligung des LKA berichtet.

Vor einer Woche war bekannt geworden, dass fünf Beamte aus dem Frankfurter 1. Revier suspendiert wurden. Sie sollen sich über einen Messengerdienst beleidigende und fremdenfeindliche Bilder, Videos und Texte zugeschickt haben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt bestätigte vergangenen Montag, dass sie wegen Volksverhetzung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen Frankfurter Polizeibeamte ermittelt. Die Polizei bestätigte die Suspendierung.

Ob weitere Vorwürfe im Raum stehen, ist unklar. Die Sprecherin der federführend ermittelnden Frankfurter Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen, verwies auf das laufende Verfahren und äußerte sich nicht zu inhaltlichen Fragen.