Polizei stoppt illegales Straßenrennen in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Polizei in Wiesbaden hat nach einem mutmaßlich illegalen Straßenrennen einen 23-Jährigen aus dem Verkehr gezogen. Ein Streifenwagen habe zwei Raser mit einer "rücksichtslosen Fahrweise" in der Innenstadt bemerkt und die Verfolgung aufgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. Sie fuhren demnach auf der Bundesstraße 455 in Richtung Erbenheim weiter. Einer der Fahrer habe dort die B455 wieder verlassen. Der zweite wurde schließlich von den Beamten angehalten und kontrolliert. Nun werde gegen den 23-Jährigen wegen Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen ermittelt, so die Polizei. Sein Wagen wurde sichergestellt.