Nach tödlichem Streit: Haftbefehl gegen Freund erlassen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Einen Tag nach dem tödlichen Streit in einer Wohnung in Wiesbaden ist gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen worden. Zu den Hintergründen der Tat würden keine neuen Erkenntnisse vorliegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 77-Jährige soll am Mittwochnachmittag seine 68 Jahre alte Freundin mit Stichen tödlich verletzt haben. Diese hatte sich schwer verletzt zu einem anderen Hausbewohner geflüchtet. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort starb die Frau. Der 77-Jährige wurde in der Wohnung festgenommen.