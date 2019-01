Mordfall Susanna: Anklage gegen 21-Jährigen erhoben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa) - Rund acht Monate nach der Verhaftung des mutmaßlichen Mörders der 14-jährigen Schülerin Susanna aus Mainz hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 21-Jährigen erhoben. Dem irakischen Flüchtling Ali B. werde vorgeworfen, das Mädchen vergewaltigt und ermordet zu haben, teilte die Ermittlungsbehörde am Mittwoch in Wiesbaden mit. Als Mordmerkmale geht die Staatsanwaltschaft von Heimtücke und der Absicht aus, die 14-Jährige getötet zu haben, um eine Vergewaltigung zu verdecken.

Der in Untersuchungshaft sitzende Tatverdächtige hat gestanden, in der Nacht zum 23. Mai 2018 Susanna getötet zu haben. Die Leiche wurde am 6. Juni in Wiesbaden-Erbenheim gefunden.