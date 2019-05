Mord an Susanna: Schwestern von Ali B. als Zeuginnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa) - Im Prozess um den Mord an der Mainzer Schülerin Susanna sollen vor dem Landgericht Wiesbaden heute unter anderem zwei Schwestern des Angeklagten Ali B. befragt werden, die in Deutschland leben. Außerdem ist ein Mithäftling des irakischen Angeklagten als Zeuge geladen. Ali B. soll sich ihm anvertraut und dabei explizit von einer Vergewaltigung Susannas gesprochen haben. Der Mitgefangene hatte sich daraufhin an die Staatsanwaltschaft gewandt.

Ali B. soll die 14 Jahre alte Susanna aus Mainz im Mai 2018 in Wiesbaden vergewaltigt und ermordet haben. Zum Prozessauftakt hatte er zugegeben, das Mädchen getötet zu haben. Den Vorwurf der Vergewaltigung wies er zurück.