Mann hilft belästigter Frau und wird mit Messer angegriffen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der Hilfe für eine offensichtlich belästigte Frau hat ein 30-jähriger Mann in Wiesbaden einen Messerstich in den Arm erlitten. Am Samstagabend kam es zu einem Kampf zwischen ihm und einem wohl etwa 25 Jahre alten Mann, der der Frau zur Last gefallen sein soll, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach dem unvermittelten Messerangriff floh der jüngere Mann. Auch die Frau sei plötzlich verschwunden. Der 30-jährige Wiesbadener wurde in einem Krankenhaus operiert.