Justizministerin: Postversand von Drogen strenger verfolgen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) will den Versand von Drogen über Briefe und Pakete entschiedener verfolgen. Bisher sei es den Post-Mitarbeitern durch das Postgesetz nicht erlaubt, Drogen- oder Waffenfunde der Polizei zu melden, sagte ein Sprecher des Justizministerium in Wiesbaden am Dienstag. Deshalb plane die Ministerin eine Änderung des Postgesetzes. Zuvor hatte die "Bild-Zeitung" darüber berichtet.

Bei der geplanten Auflockerung müssten beispielsweise Drogenfunde in Briefen der Polizei gemeldet werden, die dann ihrerseits ermitteln kann, erläuterte der Ministeriumssprecher. Durch Fingerabdrücke oder andere Hinweise auf dem Brief könne man so leichter Dealer ausfindig machen. Nach Angaben des Justizministeriums würden die Drogen und Waffen meist auf Darknet-Handelsplattformen gehandelt. "Derzeit können Darknet-Dealer nahezu ohne Entdeckungsrisiko Drogen, Waffen oder kinderpornografisches Material im Inland über die Post versenden", kritisierte Kühne-Hörmann.

Im vergangenen Jahr wurden in der Briefermittlungsstelle der Post in Marburg etwa 12 000 Briefe mit Drogen-Bestellungen gefunden, wie der Sprecher des Justizministeriums sagte. In der Briefermittlungsstelle werden Briefe geöffnet, die keinem Absender oder Empfänger zugeordnet werden können. Pro Tag gehen bis zu 16 000 Briefe in dieser zentralen Post-Station ein.