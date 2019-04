Jugendliche Zeugen im Prozess um Mord an Susanna erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa) - Im Prozess um den Mord an der Schülerin Susanna will das Landgericht Wiesbaden heute weitere Jugendliche als Zeugen befragen. Die drei Mädchen gehören zum Bekanntenkreis des Opfers. Angeklagt ist der irakische Flüchtling Ali B.. Er soll die 14 Jahre alte Susanna aus Mainz im Mai 2018 in Wiesbaden vergewaltigt und ermordet haben. Zum Prozessauftakt hatte er zugegeben, das Mädchen getötet haben. Die Vergewaltigung bestreitet er. Um jugendlichen Zeugen Angst vor einer Aussage zu nehmen, hatte der Vorsitzende Richter Jürgen Bonk sich zuvor mit ihnen getroffen.