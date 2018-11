Filmreife Flucht: Mutmaßliche Einbrecher verursachen Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei mutmaßliche Einbrecherinnen haben nach einem missglückten Wohnungseinbruch in Wiesbaden einen Autounfall verursacht. Die beiden Frauen hatten am Dienstagmittag versucht, in die Wohnung eines 22-Jährigen und dessen Vater einzudringen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nachdem niemand auf ihr Klingeln an der Tür reagiert hatte, verschafften sie sich auf zunächst unbekannte Weise Zugang zum Treppenhaus und öffneten anschließend mit einem unbekannten Werkzeug die Wohnungstür der beiden Männer. Der 22-Jährige war zwischenzeitlich vom vorherigen Klingeln aufgewacht und überraschte die beiden Frauen im Wohnungsflur. Bei dem Versuch zu fliehen, verfolgte er sie bis zu ihrem Wagen. Die mutmaßlichen Täterinnen hatten jedoch erhebliche Probleme beim Ausparken und beschädigten dabei neben ihrem eigenen Auto auch einen Lastwagen. Dennoch gelang es den Frauen, anschließend in Richtung Innenstadt zu fliehen. Das Auto blieb trotz einer unmittelbar eingeleitete Fahndung zunächst verschwunden.