Polizisten und Drogenbesitzer rangeln auf Gleisen

Wetzlar (dpa/lhe) - Fast wie in einem Hollywood-Film: Bei einer Personenkontrolle am Bahnhof Wetzlar sind zwei Polizisten und ein Drogenbesitzer beinahe von einem Zug überfahren worden. Die Beamten wollten den 21-Jährigen am Mittwochnachmittag kontrollieren, weil sie ihn wegen gefährlicher Körperverletzung kannten, wie die Polizei mitteilte. Auch wussten sie, dass er Betäubungsmittel konsumierte und verkaufte. Als der junge Mann die Polizisten am Bahnsteig sah, versuchte er über die Gleise zu flüchten. Die Beamten sprangen hinterher und holten ihn ein. Es kam zu einem Kampf auf den Schienen, als sich plötzlich ein Zug näherte. Dieser konnte im letzten Moment vor ihnen bremsen. Den Beamten gelang es, den Mann zu überwältigen. Verdächtige Gegenstände fanden sie bei ihm jedoch keine.

Ein Polizist verletzte sich beim Sprung ins Gleisbett am Knie, musste in eine Klinik gebracht werden und kann zumindest vorerst nicht mehr arbeiten. Gegen den 21-Jährigen läuft nun ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen gefährlicher Gefährdung des Zugverkehrs.